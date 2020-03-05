По приезду в Японию эти люди должны будут пройти двухнедельный карантин в специальных медицинских учреждениях.

Власти Японии также намерены приостановить выдачу виз туристам из Китая и Южной Кореи, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19. Тем, у кого виза уже есть, советуют воздержаться от посещения Японии до завершения эпидемии.

Кроме того, правительство планирует сократить количество рейсов из Китая и Южной Кореи в международные аэропорты Нарита и Кансай, а также прекратить перевозки пассажиров на судах.

Ожидается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявит об этих ограничениях в четверг вечером на совещании специальной правительственной группы по борьбе с вирусом.

Ранее власти Японии из-за ситуации с коронавирусом закрыли школы, а также отменили массовые мероприятия, такие как футбольные матчи, бои сумо, музыкальные концерты.

Ряд других стран уже также ужесточил правила въезда в страну для граждан из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии.

На территории Японии к настоящему моменты выявлено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 706 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме. В Японии скончались 12 человек.

Коронавирус выявлен уже более чем в 80 странах, заболели 95 тыс. человек, умерли 3,2 тыс. Больше всего случаев в Китае, там заболели 80,5 тыс. человек.