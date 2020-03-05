"Погибший мужчина был обнаружен водолазами в 15 метрах от скалы Дива на глубине около 13 метров. Тело погибшего, жителя города Киров, 1987 года рождения, было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции", — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности. "Сейчас температура воды низкая, что в случае падения в воду может привести к переохлаждению, судорогам и как следствие к трагическому исходу", — пояснили в спасательном ведомстве.

Живописная скала Дива расположена в поселке Симеиз, это популярное место отдыха туристов. Для подъема на вершину скалы оборудованы поручни и 260 ступенек, многие из которых уже в аварийном состоянии. Ежегодно на Диве проходит кубок мира по клифф-дайвингу Crimea Cliff Diving World Cup: спортсмены прыгают в воду с высоты 27 метров.

На скале снимались эпизоды советских художественных фильмов "Человек-амфибия" и "Десять негритят".