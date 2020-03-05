Беспересадочные вагоны (СВ, купе и плацкарт) будут курсировать с 21 по 28 марта 2020 года в составах поезда № 159/160 Москва – Петрозаводск и ретропоезда "Рускеальский экспресс" Сортавала – Рускеала.

Отправляясь с Ленинградского вокзала Москвы в 16:00, поезд № 159 будет прибывать в Сортавалу в 6:34 на следующие сутки и следовать далее в горный парк "Рускеала" в составе ретропоезда. В горный парк пассажиры будут прибывать в 11:50.

Из Рускеалы пассажиры будут отправляться в 17:30 в составе "Рускеальского экспресса". По прибытии в Сортавалу в 18:35 вагоны будут перецепляться к составу поезда № 160 Петрозаводск – Москва. Прибытие в Москву предусмотрено расписанием в 10:16 на следующие сутки.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала.

Прямое железнодорожное сообщение с Петрозаводском и Москвой Сортавала впервые в истории получила 12 июля 2019 года. До горного парка "Рускеала" с 1 июня этого года был запущен туристический ретропоезд на паровозной тяге "Рускеальский экспресс", который отправляется ежедневно со станции Сортавала. График ретропоезда удобно состыкован с "Ласточкой", следующей по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала – Санкт-Петербург.

Горный парк "Рускеала" – единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии. Основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории – заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер, мрамор из которого использовался для отделки многих зданий Петербурга со времен Екатерины II. Протяженность карьера с севера на юг составляет 460 метров, ширина – до 100 метров. Большая часть выработок после Великой Отечественной войны оказались затоплены. В 1998 году главный карьер мраморных ломок был принят на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия и с этого года началась работа над созданием парка.

Город Сортавала расположен на берегу Ладожского озера. Его прежнее название – Сердоболь. Более ста лет он находился под властью Швеции, потом был частью Финляндии, а после стал частью СССР. От пристани города курсируют теплоходы "Метеор" до острова Валаам.