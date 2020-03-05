"На данный момент Швейцария не запретила и не ограничила въезд в страну. Отели, рестораны, музеи, общественный транспорт продолжают работать в обычном режиме", — рассказали в турофисе.

В то же время, в стране до 15 марта запрещены все массовые мероприятия с участием более 1000 человек в целях борьбы с распространением инфекции. В частности, был отменен Женевский автосалон (GIMS), который в марте 2020 года должен был пройти в 90-й раз, и ювелирно-часовые выставки.

В стране подтверждено 58 случаев коронавируса, одна пожилая женщина скончалась.