"С 4 марта AZIMUT Hotels совместно с нефтехимической компанией "СИБУР Холдинг" запускают совместный экологический проект, цель которого – развитие вторичной переработки отельных аксессуаров и косметических наборов, а также сокращение количества отходов, загрязняющих окружающую среду", — рассказали в пресс-службе.



Как отметили в AZIMUT Hotels, весной во флагманских отелях сети гигиенические принадлежности и аксессуары будут заменены на более экологичные альтернативы, пригодные для переработки: зубной набор, расческа, набор для бритья, рожок для обуви, а также крышки от флаконов с шампунем, гелем для душа и лосьоном будут выполнены из вторичного пластика, а сами флаконы будут полностью пригодны для повторного использования в производстве. "Постояльцы отелей смогут принять участие в экологической инициативе, не выбрасывая использованные флаконы из-под косметических средств в мусорную корзину. В дальнейшем бутылочки будут отправлены на досортировку и переработку на заводы", — пояснили в компании.



С 4 марта гостиничные принадлежности из эко-материалов появятся в Москве, с 10 марта в отелях сети в Петербурге, на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи, Воронеже, Нижнем Новгороде, Пензе, Ростове и Ярославле. До конца года косметические наборы заменят во всех гостиницах сети AZIMUT Hotels в России.



По словам генерального директора AZIMUT Hotels Максима Бродовского, вторичная переработка гостиничных принадлежностей будет способствовать не только сохранению окружающей среды, но и создаст возможности для экономии ресурсов и внедрения принципов осознанного потребления.



"Ключевым условием для успешной реализации проектов экономики замкнутого цикла является обмен опытом и объединение усилий", — цитирует пресс-служба гостиничной сети члена правления "СИБУР Холдинг" Павла Ляховича.



AZIMUT Hotels – международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. В нее входит 39 отелей в 31 городе России, Германии, Австрии и Израиля.