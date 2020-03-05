"Мы проинформировали, что Храм Рождества Христова будет закрыт сегодня с 16:00 (17:00 мск) до поступления нового распоряжения", — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что перед тем как закрыть храм, в нем будут проведены работы по дезинфекции.

Агентство отмечает, что такие меры вызваны опасениями, связанными с распространением на Ближнем Востоке нового типа коронавируса COVID-19.

Коронавирус выявлен уже в более чем 80 странах, заболели 95 тыс. человек, умерли 3,2 тыс. Больше всего случаев — в Китае, там заболели 80,5 тыс. человек.

Храм Рождества Христова построен на месте, где, согласно преданию, родился Иисус Христос. Он считается одним из старейших действующих храмов в мире. Ежегодно на Пасху Храм посещают десятки тысяч туристов и верующих.

В 2012 году Храм Рождества Христова был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.