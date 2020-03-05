"Объем бронирований у туроператоров на всех направлениях, и зарубежных, и российских, упал на 20-25%. Некоторые агентства говорят, что у них вообще нет продаж. Пока мы не можем говорить, что сезон провалится. Но динамика скорее к понижению, чем к росту", — сказала она.

Ломидзе добавила, что самые популярные направления у российских туроператоров сейчас – это Турция, Краснодарский край (Сочи), Греция, Испания и Кипр. "Таиланд, Вьетнам для поездок на лето также вошли в десятку в связи с тем, что сильно подешевели. Также Болгария с Хорватией", — сказала эксперт.

Ранее Ломидзе назвала сложившуюся ситуацию на туристическом рынке "беспрецедентной" и отметила, что российские туроператоры крайне нуждаются в государственной поддержке.