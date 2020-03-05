"Установлено, что погибший мужчина 1978 года рождения, поляк. По предварительной информации, он не зарегистрировался у спасателей перед подъемом на вершину. Восхождение он совершал один", — сказал представитель ведомства.

К настоящему времени спасатели уже спустили тело альпиниста с горного склона и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, добавил собеседник агентства.

5 марта в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус начаты поисково-спасательные работы. О том, что на высоте 5200 метров альпинист сорвался с горы, сообщил один из участников восхождения на Эльбрус из зарегистрированной группы из Краснодарского края.