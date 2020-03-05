"Много жалоб получаем. Мы живем в обществе недоверия абсолютного. Но когда поступают жалобы, мы моментально проверяем, смотрим все камеры. Я называю это "инстаграм головного мозга". Недавно была жалоба, что мы запретили в музее кормить грудью. В Эрмитаже всегда можно было кормить грудью, кроме того, есть четыре места для пеленания и кормления. Но тут это происходило в месте, куда не пускают посетителей. Это связано с безопасностью", — сказал Пиотровский на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

Он также прокомментировал ситуацию с руферами.

"Руфер — это злоумышленник. Эрмитаж – это музей, в котором хранятся ценности. Это охраняемый объект. Для нас действия руфера это попытка совершить преступление. Романтики здесь никакой нет. Только та, что есть в любом преступлении", — подчеркнул директор музея.

Он также рассказал, что в настоящее время заканчивается монтаж нового модуля безопасности у входа во двор Зимнего дворца. "Это не очень красиво, но это необходимая мера безопасности. Террористическая опасность серьезнее коронавируса", — отметил Пиотровский.

По его словам, реставрация здания Биржи идет своим чередом. "Мы не называем сроки, потому что все всегда меняется. Сейчас мы расторгли договор с очередным подрядчиком. К сожалению, у нас мало хороших строителей. И они не хотят сталкиваться с государственной системой и контролем. Сейчас мы приглашаем новых подрядчиков", — сказал директор музея.