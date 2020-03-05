"Если Египет откроют, то туроператоры достаточно быстро смогут развернуть полетные программы – от двух недель до месяца в зависимости от возможностей компании. С точки зрения турбизнеса открытие страны отчасти могло бы помочь, потому что спрос будет больше, несмотря на эпидемию кронавируса", — сказала она на пресс-конференции в четверг.

Ломидзе отметила, что перспективы открытия Египта в ближайшее время неясны, поскольку направление не входит в число стран с высоким уровнем медицины.

"Я не уверена, что в связи с политической напряженностью между Россией и Турцией, а также эпидемией коронавируса, перспектива открытия Египта приблизилась. Настрой штаба, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, и Роспотребнадзора таков, что коронавирус распространяется очень быстро. И те страны, в которых не слишком высокий уровень медицины или недостаточно инструментов для определения вируса, были бы не очень актуальны для нас как направления для путешествий. И я думаю, что Египет как раз входит в число этих стран", — подчеркнула она.

РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Трагедия была классифицирована как теракт. В апреле 2018 года было возобновлено авиасообщение между Москвой и Каиром, но на египетские курорты чартеры по-прежнему не летают.

До закрытия авиасообщения Египет посещали более 2,5 млн российских туристов в год.