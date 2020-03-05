"На площадках фестиваля "Вам, Любимые" гостей встретят артисты в образах рыцарей, поэтов Серебряного века и стиляг. Они поздравят женщин с 8 марта, почитают стихотворения о весне и любви и разыграют сценки. А на Манежной площади каждый день будет идти по четыре показа интерактивных спектаклей", — сказал собеседник агентства.

Так, на Пушкинской площади и бульварах в дни фестиваля с 15:00 до 19:00 запланированы творческие программы, в рамках которых женщин будут поздравлять стиляги, поэты Серебряного века и рыцари. В это же время послушать стихотворения таких поэтов, как Маяковский, Есенин, Блок, Гумилев, Пастернак и Хармс, можно будет и на Манежной площади.

Раз в час, с 15:00 до 18:00, на Манежной будут начинаться показы интерактивных спектаклей. Так, в 15:00 и в 17:00 будет показываться спектакль "Белые люди Парижа" театра "ДаМы", а в 16:00 и 18:00 — спектакль "Первоцвет" театра "Каникулы ПРО".

Гости фестиваля также смогут приобрести подарки для любимых женщин в цветочных мастерских и кондитерских магазинчиках, а также стать слушателями кулинарных школ.