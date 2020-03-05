"Есть в планах в мае большая китайская выставка. Пока еще не знаем, что и как будет. Но сами ничего не отменяем. Мы отправили письмо коллегам в Китай со своим восхищением, как они борются с проблемой коронавируса", — сказал Пиотровский на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

Он добавил, что 24 марта также откроется выставка молодых художников Кореи.

"Ничего не откладываем, вещи едут. Не знаю, приедут ли люди. Но выставка намечена и состоится", — подчеркнул директор Эрмитажа.

Он отметил, что в связи с коронавирусом поток туристов в Эрмитаж немного сократился.

"Китайских туристов мы не считаем. Количество туристов в целом падает, примерно сейчас на 8%. Теперь к нам не будут ездить еще и итальянцы. Это повод задуматься о том, что туризм нельзя делать единственным источником дохода. Сейчас хорошая возможность сходить в Эрмитаж. Можно детям снова будет сидеть на полу", — сказал Пиотровский.