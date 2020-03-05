Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Премию получат генеральный директор объединения "Историко-краеведческий и художественный музей" Роман Гаврилин, его первый заместитель Марина Кузина и заведующая отделом хранения Тульского музея изобразительных искусств Галина Ересько.

В 2019 году ТМИИ отметил 100-летний юбилей. С 2018 года началось масштабное обновление музея: проведен капитальный ремонт, закуплено новое оборудование, установлена современная система охраны музейных ценностей, обновлена экспозиция.

Также тульский музей ведет активное сотрудничество с ведущими федеральными музеями, организованы новые программы для посетителей, прежде всего школьников. В настоящее время принято решение по строительству нового, современного фондохранилища музея.

"Фактически создан новый формат работы музея. Уже сегодня, по мнению экспертов, он стал одним из лучших региональных музеев, обладающих уникальной коллекцией предметов изобразительного искусства разных эпох", — приводятся в сообщении слова министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной.

Всего в фондах музея — свыше 25 тысяч произведений и предметов искусства. Среди них — шедевры русских и зарубежных авторов. Основой коллекции музея послужили собрания дворянских усадеб Бобринских, Гагариных, Голицыных, Раевских, крупных российских коллекционеров.