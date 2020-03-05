"Сейчас Турция даже с учетом снижения динамики бронирований на 30-40% все равно у российских туроператоров направление номер один", — сказала она.

Ломидзе добавила, что люди выжидают, что решится на политическом поле. По ее словам, ясность может появиться уже сегодня-завтра.

"Если Турция все-таки будет закрыта для российских туристов, это проигрышная история. Из РФ в Турцию в 2019 году приехало 6 млн, отсутствие российского рынка для них нехорошо. А туристы из России просто никуда не поедут отдыхать, потому что Турцию сложно заменить", — сказала Ломидзе.

Ситуация в сирийской зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась в последнее время. В ночь на 28 февраля в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкие военные с воздуха и с земли нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил. В четверг турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным.