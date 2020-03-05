"Снижение спроса касается всех направлений. В том числе и России. Туристы в принципе боятся куда-либо ехать, включая внутрироссийские направления. Перспективы всего туризма, и въездного, и выездного, и внутреннего весьма туманны", — сказала она.

Как отметила Ломидзе, внутри России есть ограничения на проведение любых массовых выездных мероприятий для детей. Эти рекомендации и приказы принимаются на уровне городских или областных министерств образования. "Это значит, что детский туризм, детские каникулы провалились. И это исключительно внутренний туризм", — подчеркнула она.

Также эксперт сообщила, что в некоторых бюджетных организациях есть рекомендации ограничить командировки и отпуска во время эпидемии. "Понятно, что никто не указывает, какие страны лучше не посещать, но такого рода приказы и рекомендации заставляют туристов задуматься, а стоит ли вообще куда-то ехать", — добавила Ломидзе.

Она напомнила и про ограничения деловых поездок. "Есть ограничение на конференц-поездки и инсентив-туры, была отменена крупнейшая туристическая выставка ITB в Берлине. И касается это не только выездного туризма, но и поездок по России", — отметила эксперт.

"Плюс классический отдых – ежедневно спрос на путешествия снижается, буквально ежедневно. Ситуация беспрецедентная, она оказывает влияние на всех участников туриндустрии. И она требует беспрецедентных мер поддержки, возможно, прямых финансовых вливаний", — заключила Ломидзе.

Ранее она сообщила, что туроператоры уже потеряли порядка 27 млрд рублей из-за аннуляций бронирований туров на направлениях, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Ростуризм 28 февраля рекомендовал туроператорам остановить продажи туров в Иран, Южную Корею и Иран в связи со вспышкой коронавируса. С 24 января остановлены продажи туров в Китай.