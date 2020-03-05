Об этом им сообщила гендиректор Германского объединения предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания (DEHOGA) Ингрид Хартгес.

По ее словам, в связи с отменой крупных мероприятий бизнес отелей, подрядных организаций по предоставлению питания и предприятий общепита "серьезно пострадал".

Первыми спад почувствовали города, где было запланировано проведение крупных специализированных выставок, отметила она. Затем очередь дошла до небольших и средних по величине населенных пунктов. Они, в первую очередь, реагируют на отказы компаний, ранее планировавших проведение ряда мероприятий. Кроме того, перестали поступать новые бронирования в рамках деловых путешествий.

В то же время спрос со стороны частных лиц пока остается относительно стабильным за исключением спада в тех регионах страны, которые наиболее сильно пострадали от заболевания, пояснила Хартгес.

Она рассчитывает, что преодолеть негативные тенденции удастся за счет предоставления помощи по линии федерального правительства и специальных программ поддержки.

На утром 5 марта число инфицированных COVID-19 в Германии составило 262. По количеству подобных случаев ФРГ занимает третье место среди стран Европы после Италии (свыше 3 тыс. заболевших, 107 умерших) и Франции (285 заболевших, 4 умерших), отмечает Deutsche Welle.