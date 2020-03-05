"По информации "Аэрофлот — Российские авиалинии", рейсы SU212 Москва-Гонконг будут выполнены 7 и 29 марта, SU213 Гонконг-Москва — 8 и 30 марта. Все остальные рейсы по данному маршруту в марте 2020 года отменены", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook генконсульства.

Ранее сообщалось, что с 1 по 28 марта сокращается частота выполнения рейсов SU212/213 Москва — Гонконг — Москва. Тогда отмечалось, что полеты в этот период будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

"Интерфакс" направил запрос в "Аэрофлот".