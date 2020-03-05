Она подчеркнула, что туроператоры в связи с ограничением поездок в условиях эпидемии коронавируса страдают больше всех участников рынка, так как оказались между двух огней.

"Регулятор заявляет, что туроператоры должны всем все сразу вернуть. Но это так не работает: если вы хотите аннулировать тур, вам не могут сразу вернуть деньги. Туроператору просто неоткуда их взять. Ни отели, ни авиакомпании не то что не торопятся возвращать деньги, а, наоборот, говорят, что ничего возвращать не будут. Большую часть стоимости тура составляют авиабилет и отель, это не прибыль туроператора. Гостиницы говорят, что у них нет форс-мажора, туристы из других стран приезжают, ничего возвращать не будем. Авиакомпании не возвращают деньги не только клиентам туроператоров, но даже и прямым клиентам", — рассказала Ломидзе.

Она подчеркнула, что для нормализации ситуации Роспотребнадзору и Ростуризму необходимо определить сроки действия рекомендаций о запрете на продажи туров в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

"Рекомендации действуют, и они бессрочны. Туристы, которые бронировались на август, сентябрь, тоже обращаются к туроператорам и просят вернуть деньги. Жесткое нежелание власти вводить сроки действия рекомендаций необъяснимо. Вчера запретили вывозить за рубеж медицинские маски до 1 июня. А почему для туристов нельзя определить сроки? Мы настаиваем на том, чтобы сроки действия рекомендаций были введены. Это вполне по силам Роспотребнадзору. Ясно, что сейчас никто не знает, как будет дальше развиваться ситуация. Но можно определить сроки и отодвигать их, если ситуация не исправится. Просто так бессрочно кидать бизнес и потребителей вместе с ним в этот омут на наш взгляд безответственно", — сказала эксперт.

Ранее она сообщила, что по предварительным подсчетам убытки туроператоров из-за аннуляций туров в связи с коронавирусом составят 27 млрд рублей.

Ломидзе добавила, что туроператоры остановили продажу туров и отдельных услуг в страны, куда не рекомендованы поездки. "Но турист легко может забронировать себе путешествие сам через онлайн-агрегаторы, на которые никакие рекомендации не распространяются. То есть запрет на продажу туров действует только для юрлиц. Если мы заботимся о безопасности, почему надо так относиться к бизнесу, который легально платить налоги и пытается выполнить обязательства перед потребителем?", — сказала она.

По словам эксперта, АТОР готовит письма в Минтранс и Минэкономразвития. "С первым мы хотим обсудить возвраты средств туроператорам и потребителям со стороны авиакомпаний. А Минэкономразвития хотим предложить, чтобы те инициативы по поддержке туроператоров, которые обсуждались на совещании с Ростуризмом получили какое-то развитие", — подытожила она.

Ломидзе напомнила, что 2 марта Ростуризм провел совещание с Роспотребнадзором и туроператорами о возможных мерах поддержки турбизнеса. "Помимо определения сроков действия рекомендаций о нежелательности поездок, на совещании предлагались отсрочка по выплатам налогов в Фонд оплаты труда, отсрочка по выплатам в фонды ассоциации "Турпомощь". Это – полумеры, но даже и они не получили никакого развития. Хотя можно отметить, что Ростуризм озаботился ситуацией в туризме, всех собрал, озвучил свои предложения. Но дальше ничего не происходит. Нет попыток договориться с авиакомпаниями, чтобы они возвращали деньги хотя бы прямым клиентам. Все делается, чтобы возложить всю ответственность на туроператорский бизнес", — сказала она.