"У ключевых игроков запас прочности существенно больше, чем у маленьких и средних, особенно тех, кто работал только на китайском или корейском направлениях. Я имею в виду регионы прежде всего. Но их запас прочности тоже не бесконечен. Я не готова прогнозировать уход игроков рынка, но страдают все", — сказала она.

По словам Ломидзе, из-за кризиса с коронавирусом с рынка могут уйти до 30% маленьких и средних компаний, особенно в регионах, которые работали и как туроператоры, и как турагенты. "Это самая большая зона риска", — отметила она.

Ранее в четверг Ломидзе назвала беспрецедентной ситуацию, сложившуюся на туристическом рынке в связи с эпидемией коронавируса.