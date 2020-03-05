"В скором времени мы приступим к строительству моста и входного узла с кассами. Ставим задачу строителям закончить работы в мае следующего года", — рассказал Загрутдинов.

Он пояснил, что решение о строительстве нового входа в зоопарк принято в связи с тем, что главный вход не справляется с наплывом посетителей в осенний, весенний и летний периоды, особенно в праздничные и выходные дни.

Ранее сообщалось, что новый мост высотой 12 метров и протяженностью 22 метра соединит старую территорию зоопарка с новой. Дополнительный вход в зоопарк представляет из себя двухэтажный павильон со стеклянными прозрачными дверями и белыми фасадами. Внутри павильона будут турникеты, билетные кассы, сувенирные магазины, библиотека, образовательный центр и кафе.