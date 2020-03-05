"Для России эта зима оказалась, безусловно, экстремально теплой, невероятно теплой. Средняя температура зимы по территории всей страны оказалась на 1,3 градуса выше предшествующего рекорда, принадлежащего 2015-2016 годам", — сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

По его словам, отклонение от нормальных средних значений этой зимой в России составило восемь градусов.

"Это просто редчайший случай. Для России это экстремально теплый период", — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в течение минувшей зимы почти каждый день с разных пунктов наблюдения в России поступала информация об аномально высоких значениях температуры, часто фиксировались рекорды.

О том, что зима 2019-2020 станет рекордно теплой в Москве, Вильфанд сообщал "Интерфаксу" 25 февраля. Тогда он отметил, что в целом по России зимние месяцы также претендуют на рекорд.

Между тем, самой теплой минувшая зима может оказаться на всем Северном полушарии — по предварительным оценкам, она делит первое место с аномальной зимой 2015-2016 годов.

"На Северном полушарии весь нынешний период оказался экстремально теплым и с точностью до одной десятой градуса среднее значение совпало с таким же значением, которое наблюдалось зимой 2015-2016 годов", — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в течение ближайшего месяца метеорологи Северного полушария рассчитают среднее значение более точно, и тогда зима 2019-2020 либо поставит рекорд, либо займет второе место с самым минимальным отрывом.