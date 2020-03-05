"Ситуацию на туристическом рынке можно оценить как беспрецедентную, и я не помню за 25 лет аналогов, с которыми можно провести параллель. Это затрагивает все виды туриндустрии, все категории потребителей от детского туризма до делового. Все сферы индустрии – гостиничный бизнес, транспортный, туристический. В более или менее стабильной ситуации – только онлайн-агрегаторы и системы бронирования, так как их не коснулись рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора", — сказала она в четверг журналистам.

Как напомнила Ломидзе, есть действующая рекомендация Ростуризма и Роспотребнадзора о том, что туркомпаниям не рекомендуется формировать и продавать турпакеты в Италию, Южную Корею и Иран, а также Китай.

"При этом срок действия рекомендации не обозначен. Параллельно идет активное и даже агрессивное информирование потребителя о том, что такое коронавирус, на мой взгляд, недостаточно аргументированное", — добавила исполнительный директор АТОР.

В результате, по ее словам, потребители поделились на три основные категории.

"Первая внимательно слушает все, что есть в информационном поле, и не хочет никуда ехать, аннулирует забронированные поездки, причем это касается не только перечисленных направлений. Часть туристов не хочет ничего аннулировать и собирается ехать. И есть те, кто говорит, что не боится ехать, но боится карантинных мер, в которые можно попасть в ходе поездки", — рассказала Ломидзе.

"Итог один – убыток будет исчисляться миллиардами долларов. Беспрецедентность этой ситуации – в том, что все предыдущие кризисы были внутренней историей. Сейчас это охватывает туриндустрии многих стран. Мы посчитали все платежи, которые были произведены туроператорами партнерам – перевозчикам, отелям принимающим компаниям. Те суммы, которые затребовали туристы, аннулировавшие туры в течение всего февраля, и фактические возвраты. Плюс к этом добавилась Италия. У нас получилось 27 млрд рублей по всему рынку, это все платежи и потенциальные платежи, которые затребованы. В силу того, что партнеры не стремятся возвращать деньги и не готовы переносить сроки хотя бы на май, эти деньги сгорают", — добавила эксперт.