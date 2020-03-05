"С 20 декабря по настоящее время Сочи посетили почти 730 тысяч человек. Специалисты прогнозируют, что итоговое число туристов за сезон может достичь 1,4 млн, что на 2,5% больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.

При этом крупнейший горный курорт России "Роза Хутор" отмечает рост числа туристов на 3%.

В сообщении также говорится, что доля иностранных гостей составляет порядка 3,5%, из них около 40% — туристы из Израиля.

В свою очередь, в пресс-службе курорта "Роза Хутор" сообщили, что за два месяца зимнего сезона (декабрь 2019-январь 2020) "Роза Хутор" посетило более четырех тысяч иностранных гостей из 75 стран мира. Иностранные граждане в гостиницах курорта составили 7,8% от общего числа постояльцев. Первое место занимают граждане Израиля – 1988 человек, второе – Казахстана — более 200.

Ранее сообщалось, что впервые в зимнем сезоне 2019-2020 годов, благодаря внедрению единого ски-пасса, горнолыжники смогли воспользоваться около 177 км трасс.