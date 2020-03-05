"Спецслужбы работают. Работа эта публичной быть не может. Будем надеяться, что рано или поздно его (виновного в "минировании") самолетов поймают и накажут, и накажут по закону", — отметил Песков.

Журналисты обратили внимание, что в последнее время участились случаи анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в самолетах, выполняющих различные рейсы. "Би-би-си" выяснила, что в данном случае орудует один человек или группа лиц, которые занимаются этим с конца прошлого года. На письменные вопросы по одному из емейл-адресов журналисты получили ответ, что этот человек будет продолжать "минировать" самолеты, он выдвигает требования вернуть биткойны, которые он потерял на крипто-биржах.

На вопрос, докладывали ли президенту Владимиру Путину о сложившейся ситуации, Песков сказал: "Вчера президент сказал фразу, что ФСБ докладывает ему по коронавирусу — откуда идет вся эта информационная мишура. Как вы видите, обо всех подобных событиях ФСБ докладывает на регулярной основе президенту".

"Естественно, он получает доклады по линии спецслужб", — отметил Песков.

Утром 5 марта в России поступило три сообщения о бомбах на борту пассажирских лайнеров. Последней стала угроза о взрыве на борту А320, летевшего из Москвы в Сыктывкар. Перед этим анонимы "заминировали" рейсы Москва — Омск и Санкт-Петербург — Симферополь. 3 марта два пассажирских самолета прервали полеты в Москву из Новосибирска и Владивостока и сели в Перми и Хабаровске из-за анонимных сообщений о бомбе на борту. Во всех случаях угроза не подтвердилась.