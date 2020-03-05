Одной из причин авиакомпания назвала негативные последствия для спроса в связи со вспышкой коронавируса. Рейсы Flybe были отменены.

В пресс-релизе перевозчик призвал пассажиров с уже купленными билетами не выезжать в аэропорты.

"Несмотря на все усилия, теперь у нас нет других альтернатив, поскольку мы не сумели найти приемлемое решение", — говорится в письме главного исполнительного директора компании Марка Андерсона, адресованном персоналу.

Решение компании ставит под угрозу 2 тыс. рабочих мест, пишет BBC. Британские власти сообщили, что готовы помочь сотрудникам Flybe с поиском новой работы и совместно с другими авиакомпаниями будут пытаться минимизировать ущерб для операций.

Flybe рассчитывала получить от правительства кредит в размере 100 млн фунтов стерлингов. Компания столкнулась с финансовыми трудностями в прошлом году, ее купил консорциум, в состав которого в том числе входит британская авиакомпания Virgin Atlantic.

Virgin Atlantic сообщила, что "крайне разочарована" новостями о переходе Flybe под внешнее управление. Представитель компании сказал, что консорциум вложил более 135 млн фунтов стерлингов, чтобы обеспечить компании возможность осуществлять операции еще один год.