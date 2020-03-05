"Для отелей c большим номерным фондом, в которых уровень загрузки китайскими туристами составлял 70-90%, наступают тяжелые времена – они уже начали снижать цены. Если в ближайшие две недели ситуация с вирусом не разрешится, то летний сезон будет частично под угрозой", — рассказала Тюрина.

Сейчас, по ее словам, загрузка отелей в Петербурге сохраняется на уровне прошлого года – в феврале она составила 45-60%. Не заметили потерь отели высокого класса и хостелы. "Но в марте-апреле отсутствие китайских туристов наверняка будет чувствоваться всеми. Большие отели постоят пустыми, а затем снизят цены и выйдут в сегмент, в котором работают малые. Отели 3-4* могут начать демпинг. Ясно, что март будет очень тяжелым", — сказала эксперт.

По ее словам, в отрасли ожидают, что при самом позитивном сценарии китайские туристы не вернутся раньше мая-июня. "Если вирус будет распространяться, то мы потеряем и другие рынки. Некоторые отельеры сообщили о большом количестве аннуляций на март-апрель от европейских партнеров. В лучшем случае им удастся сохранить уровень загрузки 2019 года", — сообщила Тюрина.

Она напомнила, что второй по численности после Китая въездной рынок для Москвы и Петербурга – это Германия, но из этой страны в прошлом году прибыло 350 тысяч туристов по сравнению с 750 тыс. китайцев.

"То есть китайских туристов просто некем заменить. Европейцам ехать в Петербург легко, в том числе из-за увеличения числа авиарейсов и введения электронной визы. Но многие будут опасаться поездок куда бы то ни было из-за распространения коронавируса в мире, в частности, в Испании, Италии, Франции", — заключила Тюрина.

Она напомнила, что на июнь в Петербурге запланированы матчи Евро-2020, но пока неясно, как будут загружаться отели с учетом ситуации с распространением коронавируса.

Россия со 2 февраля приостановила действие соглашения о безвизовых поездках групп организованных китайских туристов, в рамках которого в Россию приезжало более 70% турпотока из КНР. С 20 февраля прекращена и выдача виз туристам-индивидуалам. По словам туроператоров, в феврале китайский туризм в РФ фактически остановился. В 2019 году нашу страну посетили 1,2 млн организованных путешественников из Китая.

Все эти меры связаны с эпидемией коронавируса, начавшейся в декабре 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубей.