Эта мера вводится, начиная со следующей недели и нацелена на предотвращение распространения вируса за пределами Южной Кореи.

При этом, у вылетающих в США, ОАЭ и в КНР температуру будут замерять трижды: при входе в терминал аэропорта, на этаже вылетов и при посадке на рейс. У пассажиров, направляющихся в другие страны, температуру будут измерять только дважды — в терминале и на этаже вылетов.

Корейский национальный авиаперевозчик Korean Air проводит замеры температуры пассажиров на своих рейсах, начиная с 29 февраля.

В Южной Корее по состоянию на четверг подтвердили заражение у 5 766 человек, от болезней, связанных с вирусом, погибли 35 человек.