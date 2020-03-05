"В целом могу всех успокоить, обсуждений по переносу или отмены не было, президент УЕФА призвал не поддаваться панике. В УЕФА создана рабочая группа, которая рассматривает переносы текущий матчей в разных лигах и странах. УЕФА пока мониторит ситуацию, и никаких решений об отмене Евро-2020 нет, этого не было в повестке конгресса и исполкома УЕФА, поэтому продолжаем подготовку к турниру", — сказал Сорокин в четверг на конференции "Профессия — футбол" в Москве.

Матчи чемпионата Европы 2020 года пройдут в 12 городах, в том числе, Петербурге.