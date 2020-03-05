"Вектор" прислал анализы, у всех девяти человек на коронавирус они отрицательные", — сообщила "Интерфаксу" представитель краевого Минздрава.

Она уточнила, что будет проведен повторный анализ перед выпиской.

Как сообщалось, во Владивостоке в инфекционном отделении краевой клинической больницы N2 на карантине находятся девять россиян, побывавших на лайнере Diamond Princess. Это восемь жителей Владивостока и один житель Омска. Состояние у всех удовлетворительное.

Как сообщалось, статистика по случаям заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остается прежней: непосредственно в России зафиксированы три случая заражения, еще трое граждан РФ с коронавирусом заразились у берегов Японии на лайнере Diamond Princess и сейчас проходят лечение в стационаре в Казани, следует из ежедневного бюллетеня Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.