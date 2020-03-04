"Среда, 4 марта, Лувр открыт. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.

Музей Лувр был закрыт с 1 марта для посетителей из-за требований сотрудников принять меры безопасности в условиях эпидемии коронавируса. Сотрудники музея отказались работать в связи с распоряжением правительства Франции запретить мероприятия с участием больше 5 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса. Сотрудники музея требовали, чтобы их обеспечили средствами дезинфекции, а также установили защитные стекла между кассирами и посетителями.