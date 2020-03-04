По данным портала, 12 марта авиаперевозчик начнет переговоры об отпуске сроком от 14 до 30 дней, который охватит всех 6 тыс. сотрудников, работающих в Финляндии.

Переговоры предположительно продлятся до двух недель.

Finnair в минувшую пятницу предупредил акционеров об ожидаемых более слабых экономических показателях и отметил, что сократит свои расходы и за рубежом.

В связи с коронавирусом авиаперевозчику уже пришлось отменить большое количество рейсов. В частности, Finnair не будет летать в Китай до конца апреля, сокращено число рейсов в Гонконг. В японский город Осака компания будет летать 10 раз в неделю вместо 12. Все рейсы в Сеул отменены с 9 марта до 16 апреля. Также отменены рейсы в Милан с 9 марта до 7 апреля.