"Отель больше не будут помещать на карантин целиком, если у кого-то из постояльцев обнаружат коронавирус. Будут изолированы только заболевшие и их ближайшее окружение. Меры профилактики для остальных гостей будут смягчены", — цитирует управление слова президента Канарских островов Анхеля Виктора Торреса.

Ранее на острове Тенерифе был закрыт на карантин отель H10 Costa Adeje Palace с тысячей постояльцев после того, как у одного из них обнаружили коронавирус. На данный момент в отеле заразилось уже шесть человек – итальянцы и британская туристка, которая, как и все жильцы, находилась в изоляции в своем номере. Части постояльцев разрешили покинуть гостиницу.

"Новая мера направлена на улучшение имиджа островов после случая с H10 Costa Adeje Palace. Власти хотят успокоить путешественников и заверяют, что готовы оперативно и адекватно реагировать в случае обнаружения коронавируса у кого-то из них", — отмечает управление.

Как отмечается, транспорт, достопримечательности, музеи и пляжи на острове Тенерифе работают в обычном режиме. Всего на острове выявлено шесть случаев коронавируса – все у постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace.