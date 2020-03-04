"С 18 апреля будут организованы ежедневные прямые рейсы из Москвы (аэропорт Домодедово) в Париж (аэропорт Орли, терминал 4)", — рассказали в S7 Airlines.

Рейс из Москвы будет отправляться в 10:00 и прибывать в Париж в 12:55. Обратный вылет запланирован в 14:05, прилет в Москву в 18:55.

На маршруте будут эксплуатироваться самолеты Boeing 737-800, компоновка которых предусматривает места в бизнес (12 кресел) и эконом-классах (148).

На сайте S7 стоимость авиабилетов по маршруту Москва – Париж (туда-обратно) варьируется от 16,7 тыс. рублей по безбагажному тарифу до 142 тыс. рублей за перелет бизнес-классом с двумя местами багажа (32 кг) и возможностью возврата билета.

В настоящее время полеты между столицами России и Франции выполняет авиакомпании "Аэрофлот" и Air France, при этом они летают в аэропорт Шарль-де-Голль.

Глава офиса агентства по развитию туризма во Франции Atout France в России и СНГ Инесса Короткова назвала открытие рейсов S7 в Париж отличной новостью.

"Франция — мировой туристический лидер и одно из любимых направлений поездок российских туристов. Расширение авиаперевозки в Париж будет способствовать снижению цен на билеты, а значит росту числа туристических и деловых поездок", — сообщила она порталу "Интерфакс-Туризм".