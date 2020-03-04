Полеты в летнем расписании запланированы с частотой до пяти раз в неделю. Так, в апреле рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям, в мае добавится третья частота – по средам. С июня рейсы будут ежедневно, кроме понедельника и среды.

Время в пути составит 3,5 часа. Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 человек.

Согласно данным сайта аэропорта Нового Уренгоя, отсюда в Москву регулярно летают авиакомпании "Ямал", S7 и "Аэрофлот".

Аэропорт Нового Уренгоя построен в 1980 году, является крупнейшим авиатранспортным узлом ЯНАО, обслуживает более 50% всех авиаперевозок округа.