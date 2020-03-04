"Если говорить о горнолыжных турах, то 80% туристов, собиравшихся провести отпуск в итальянских Альпах, предпочли перебронироваться на австрийские и французские горнолыжные курорты. Среди них Три долины (Мерибель, Куршавель, Валь Торанс), а также Варс, Ля Клюзо, Ла Розьер, Марийон, Шатель, Пют Сен Винсент", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

В компании TUI в качестве альтернативы горнолыжной Италии назвали Андорру. "Условия катания и сервиса в Андорре вполне сопоставимы с итальянскими. А семьи с детьми и начинающие лыжники выбирают Болгарию, где доступные расценки на услуги инструкторов, прокат оборудования и ски-пассы", — сообщили в пресс-службе.

Экскурсионные поездки в Италию российские туристы также решили заменить на другие направления. "Чаще всего выбирают Чехию, поскольку она равноценна по цене, а также Францию и Португалию. Некоторые туристы решили отправиться в весенний Стамбул", — сказали в "Интуристе". Клиенты TUI в свою очередь выбрали Испанию, Грецию и Кипр.

Ранее пресс-служба посольства Италии в Москве сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что Италия бесплатно выдаст годовые шенгенские визы российским туристам, у которых сорвались поездки в страну в марте-мае из-за вспышки коронавируса.

Туроператоры положительно оценили это решение. "Безусловно, те туристы, которым пришлось отменить поездку в Италию в эти дни, захотят воспользоваться продленной визой и посетить страну в будущем после нормализации ситуации", — считают в "Интуристе".

По мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, решение Италии выдавать годовые визы – очень правильный шаг. "Сейчас он вряд ли поможет, но точно сработает, когда будут сняты ограничения", — сказала она.