Изначально она должна была состояться с 20 по 24 апреля, теперь событие перенесено на июль, новые даты — с 13 по 17 июля.

"Перенеся срок на июль, мы даем нашим участникам возможность поскорее показать мировой публике инновации и увеличить собственный бизнес", — заявил председатель правления акционерного общества "Германская ярмарка" Йохен Кёклер.

Промышленная ярмарка в Ганновере считается одной из крупнейших в мире в сфере автоматики и энергетических технологий, ежегодно в ней участвуют около 6 тысяч компаний, а количество посетителей составляет около 200 тысяч человек.