"В очередной ноте протокольного департамента МИД КНДР нам сообщили о том, что с 2 марта после завершения карантина помимо сети обслуживания иностранцев в дипломатическом квартале, включающей магазин "Пхеньян", для нас будут открыты также Дипломатический клуб "Тэдонган", столичные универмаги "Тэсон" и "Рагвон"", — говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.

Во вторник все сотрудники посольства и члены их семей, включая детей, после месячной изоляции, в течение которой им запрещалось покидать территорию дипмиссии, прошли медосмотр у врачей госпиталя "Дружба" и получили сертификаты, дающие право на выезд в город.

"Российские дипломаты продолжают работу с коллегами из МИД КНДР по расширению списка разрешенных к посещению городских объектов: православного храма, авторемонтных мастерских, учреждений бытового обслуживания и прочего. Рассчитываем на положительные результаты", — сообщили в посольстве.

4 февраля посольство РФ в Пхеньяне сообщило, что Северная Корея ограничила въезд и выезд иностранных дипломатов из-за коронавируса. В частности, был запрещен въезд и выезд из страны членов дипкорпуса в целях приобретения товаров, а также въезд и выезд новых сотрудников. В случае прибытия в страну по вынужденным обстоятельствам разрешался въезд в Пхеньян после прохождения 15-дневного карантина в пунктах въезда. 13 февраля режим карантина был расширен: власти КНДР приостановили возможность въезда и выезда из страны для сотрудников иностранных дипмиссий.