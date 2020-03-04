"Должна сказать, что в последнее время в социальных сетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории Российской Федерации и о том, что официальные власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить вам, что это не соответствует действительности", — сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

С момента организации работы по предотвращению проникновения на территорию РФ коронавируса — с 31 декабря прошлого года — в России было выявлено три случая заболевания новой инфекцией, отметила она. "Два из них — это был Забайкальский край и Тюменская область в самом начале, это были граждане Китая, которые выздоровели. Один случай проникновения на территорию России заболевания — это наш российский гражданин, который не так давно вернулся из Италии", — отметила перечислила вице-премьер.

Трое россиян, добавила Голикова, были эвакуированы из Японии, у них был диагностирован вирус на лайнере Diamond Princess. "Сейчас эти граждане находятся на лечении в Казани, их состояние удовлетворительное и протекает в легкой форме", — сказала она.

Голикова подчеркнула, что оперативный штаб и правительство РФ, все органы власти, которые занимаются и курируют ситуацию с коронавирусом, регионы страны "ведут строгую работу по профилактике проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции".

"И те данные, которые я сейчас привела, являются истинными данными, за которые мы официально отвечаем", — сказала Голикова.

Говоря о ситуации в мире, замглавы правительства РФ сообщила, что более 83 тыс. заболевших коронавирусом зафиксировано в Китае, 12 тыс. — в других странах мира. "Умерло свыше 3 тысяч человек, выздоровели более 48 тысяч. Новый коронавирус зарегистрирован в 80 странах мира, но ситуация от часа к часу меняется, к сожалению, в неблагоприятную сторону", — отметила вице-премьер.