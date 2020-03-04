Как пишет портал, пока не ясно, как забастовка отразится на работе авиакомпаний, но нужно быть готовыми к отмене и задержке рейсов.

"Например, февральская забастовка почти никак не сказалась на планах путешественников: Air France полностью выполнила дальнемагистральные полеты, а лоукостеры Ryanair и Volotea отменили лишь несколько рейсов. Но во время забастовок в январе и декабре прошлого года были отменены сотни рейсов. Не понятно, по какому сценарию ситуацию пойдет в этот раз", — отмечает портал.

Во Франции уже много месяцев проходят забастовки против пенсионной реформы, к которым присоединяются работники разных сфер деятельности. Несмотря на ряд уступок правительства, французы добиваются отмены всех неугодных положений проекта.