"Первая мера, которая коснется отелей по всей стране, а не только в регионах, пострадавших из-за эпидемии, — отмена налоговых платежей Irpef и взносов в систему социального страхования INPS", — пишет издание.

Газета напоминает, что-то из-за опасений коронавируса туристы отменили в Италии до 90% бронирований на ближайшие даты, из-за чего турсектор понес серьезные убытки.

"Кроме того, турагентствам правительство предоставит ваучеры, позволяющие компенсировать аннулированные туристами авиабилеты и отели", — отмечает La Repubblica.

Коронавирус охватил север Италии – области Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, некоторые города в этих регионах изолированы. Всего в стране 2,5 тыс. заболевших, скончалось 79 человек.

Ранее PR-директор сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Янис Дзенис сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что в последнюю неделю февраля спрос россиян на авиабилеты в Италию снизился в 2,5 раза по сравнению с предыдущей.

А лоукостер "Победа" сократил полеты в Италию до мая из-за падения спроса. Корректировка коснулась всех маршрутов из Москвы: в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.