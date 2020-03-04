Такое решение, по словам представителя ведомства, принято межведомственной комиссией по допуску перевозчиков к выполнению рейсов за рубеж.

"Теперь при подаче несколькими перевозчиками заявок на выполнение полетов на одной и той же договорной линии в качестве одного из критериев учитывается факт выполнения полетов внутри ДФО", — сказали в Минтрансе. Данный механизм уже действует, добавил собеседник агентства.

Подумать над тем, чтобы нормативно закрепить приоритет при распределении допусков к доходным международным маршрутам для авиакомпаний, летающих в ДФО, в сентябре прошлого года поручал президент РФ Владимир Путин. "Приоритетом для всех авиационных компаний мира являются безопасность и комфорт. Для перевозчиков, работающих на Дальнем Востоке, еще одним приоритетом должна быть и доступность билетов. Думаю, было бы правильно, чтобы для авиакомпаний, которые готовы расширять свое присутствие на Дальнем Востоке, проводить ответственную и разумную ценовую политику, получили бы преимущественный доступ к перевозкам по другим наиболее выгодным направлениям и маршрутам", — заявлял президент на пленарном заседании ВЭФ-2019. Эта мера "не очень рыночная", но "для этого региона это обоснованно", отмечал Путин.

Министр транспорта Евгений Дитрих сообщал после этого, что "с учетом полученных указаний Минтранс предложит нормативное закрепление в законодательстве подобных и иных стимулирующих механизмов".

Основную долю авиарейсов между Москвой и городами Дальнего Востока в настоящее время выполняют "Аэрофлот" и его дочерняя "Россия". Обе летают по так называемым "плоским", то есть не меняющимся в течение года тарифам. Эти тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, они доступны для всех категорий граждан. Стоимость билета "Аэрофлота" в города ДФО и обратно — 26,100 тыс. руб., "России" — 22,950 тыс. руб. Это значительно ниже себестоимости этих рейсов, при этом государство их не субсидирует.

При этом гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял прошлым летом, что, по его мнению, компания должна постепенно уходить от "плоских" тарифов, поскольку эта программа убыточна и в целом является нерыночной мерой. Позднее о необходимости реформирования системы заявил и Дитрих, который назвал ее "тормозом, сдерживающим развитие перевозок на Дальний Восток".

"Аэрофлот" и еще несколько авиакомпаний участвуют в госпрограммах субсидирования полетов в направлении и внутри ДФО. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 и старше 60 лет (для женщин — старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Как правило, выделяемых из бюджета денег не хватает: льготные билеты быстро распродаются, в связи с чем перевозчики обращаются за дополнительными субсидиями.