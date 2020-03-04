Как сообщается в документах электронной торговой площадки Газпромбанка, торги пройдут 25 марта, заявки принимаются до 24 марта. Начальная (стартовая) цена реализации составляет 613,163 млн рублей (без НДС). Размер обеспечения — 15 млн рублей.

Компания неоднократно пыталась продать "Пик Отель" в Красной Поляне, однако покупателей так и не нашлось.

Первоначально стартовая цена составляла 1,1 млрд рублей, включая НДС. В 2018 году после нескольких неудачных попыток "Газпром" снизил цену за "Пик Отель" до 900 млн рублей, потом — до 763 млн рублей, а потом и до 613 млн рублей. Однако торги также не состоялись из-за отсутствия заявок.

Согласно материалам, гостиничный комплекс расположен в 10 минутах езды от канатных дорог и горнолыжных склонов Красной поляны на площади 4,65 гектара. Комплекс включает в себя два гостиничных корпуса с общим фондом 94 номера, гостиницу на 12 номеров, пять вилл общей площадью 1,6 тыс. кв. м, семь коттеджей общей площадью 1,1 тыс. кв. м и объекты инфраструктуры: банный комплекс, бассейн, спортивные и детские площадки, вспомогательные сооружения.

На территории ГК "Пик Отель" также размещены собственные цеха для полного цикла приготовления пищи (горячий, холодный, доготовочный, кондитерский и другие) и рабочая столовая. Все объекты планируется реализовать единым лотом.

Земельные участки, на которых расположены здания и сооружения, принадлежат ПАО "Газпром" на праве долгосрочной аренды до 1 января 2047 года.

На сайте отеля сообщается, что "Пик Отель" расположен у подножия Кавказского хребта на высоте 540 метров над уровнем моря в Красной поляне, соответствует категории 4*.