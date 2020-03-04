"Гибкая и динамическая ценовая политика крымских отельеров способствует тому, что по состоянию на март 2020 года средняя стоимость размещения в период майских праздников на 18% ниже аналогичной стоимости в 2019 году. Анализ стоимости услуг в средствах размещения на период высокого сезона показал снижение стоимости отдыха в пределах 6%", — говорится в пресс-релизе.

Как пояснили в министерстве, снижение стоимости отдыха происходит на этапе раннего бронирования, когда большинство гостиниц предлагают скидки до 20%, а также благодаря различным акциям.

Наиболее значительное снижение цен на май зафиксировано в пятизвездочных отелях — на 31,8%, гостиницы уровня трех и четырех звезд оставили стоимость отдыха на уровне прошлого года или снизили ее незначительно, малые отели снизили ценник в пределах 5%.

При ранней брони на лето можно сэкономить до 10% в пятизвездочных отелях и до 13% — в малых.

Курортный сезон 2019 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.