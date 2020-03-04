"В настоящее время готовится проект и ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по строительству современного бальнеологического центра на территории поселка Пхия, где расположены знаменитые "Кислые источники", — сказал глава КЧР Рашид Темрезов накануне на совещании с полпредом президента РФ в СКФО.

По словам главы региона, предполагаемый объем инвестиций в проект составляет более 1,5 млрд руб.

"Развитие бальнеологии и бальнеотерапии на территории республики мы считаем одним из перспективных направлений. У нас находится множество источников минеральной воды с различными полезными свойствами, которые давно прославили наш регион среди поклонников бальнеологии", — добавил Темрезов.

Он напомнил, что в КЧР началось строительство автодороги, которая соединит "Кислые источники", которые ранее считались труднодоступными, с курортом "Архыз", обеспечив ему круглогодичную загрузку.

Как сообщалось, строительство дороги планируется завершить до конца 2021 года. Протяженность дороги "Дукка- Пхия- Кислые источники" составит 40 км.

В январе 2019 года ООО Инвестиционно-строительная компания "Кубанское" стало единственным участником и победителем трех электронных аукционов Карачаево-Черкесского казенного предприятия "Дирекция капитального строительства" по выбору подрядчика строительства автодороги "Дукка- Пхия-Кислые источники".

Стоимость трех контрактов по строительству в Карачаево-Черкесии первой, второй и третьей очередей дороги "Дукка- Пхия- Кислые источники" суммарно составила более 2,6 млрд рублей.