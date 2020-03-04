"Мы продолжаем непрерывно готовиться к Олимпийским играм, как и планировалось", — сказал представитель правительства Ёсихидэ Суга.

"Мы также тесно сотрудничаем с МОК, с оргкомитетом и с токийской администрацией", — добавил он.

Его слова прозвучали на фоне сообщений о том, что Олимпийские игры-2020 могут быть перенесены на другие даты из-за коронавируса. Министр Японии по организации Олимпийских игр Сэйко Хасимото накануне указал, что в соответствии с соглашением о проведении Олимпиады игры могут быть отменены только при условии, что нет возможности их проведения в течение 2020 года. Ряд СМИ трактовал его слова как возможность того, что Олимпиада может быть перенесена на более поздний срок, но не позже конца 2020 года.

Во вторник официальный сайт МОК сообщил, что комитет продолжит сотрудничать с ВОЗ по вопросу безопасного проведения Олимпийских игр в Токио в августе 2020 года. Кроме того, в МОК призвали участников Олимпиады "продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио".

На территории Японии к настоящему моменты выявлено 1 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 706 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме. В Японии скончались 12 человек.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире превысило 92,5 тыс. человек. Количество летальных исходов превысило 3 тыс.