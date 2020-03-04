Из общего числа больных 80151 приходятся на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло во вторник до 12087, увеличившись за сутки почти на 2 тыс. случаев заражения.

В Южной Корее насчитывалось 5186. больных, скончался 31 человек, в Иране — 2336, скончались 77, в Италии — 2036, скончались 52.

Более 1000 заразившихся зарегистрированы в Японии (скончались 12), включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме.

Во Франции насчитывается 204 больных, в Германии — 196, Испании — 150, Сингапуре — 110, США — 108, Гонконге — 100, Кувейте — 56, Великобритании — 51, Бахрейне — 47, Таиланде — 43, на Тайване и в Швейцарии — по 42, Малайзии — 36, Австралии — 33, Канаде — 30, Норвегии — 25, Австрии и Швеции — по 24, Ираке и ОАЭ — по 21, Малайзии — 29, Канаде и Швейцарии — по 24, Ираке и ОАЭ — по 21, Норвегии — 19, Нидерландах — 18, Вьетнаме — 16, Омане — 12, Макао, Израиле, Ливане — по 10.

Менее 10 случаев заражения зарегистрированы еще в 47 странах мира.

Всего в мире за исключением материкового Китая зафиксировано 172 смертельных случая.