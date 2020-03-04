По данным СМИ, жители ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Омана и Катара, выезжавшие до этого за пределы региона, перед въездом в Саудовскую Аравию должны провести на родине две недели. Если в течение этого времени у них не проявятся признаки заражения, им будет предоставлено право на въезд в королевство.

Кроме того, со ссылкой на МВД Саудовской Аравии саудовская пресса сообщает, что саудовцы, возвратившиеся из упомянутых стран, должны проинформировать власти королевства о своих перемещениях в последние 14 дней.

Накануне Минздрав Саудовской Аварии сообщил о выявлении первого случая заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19.

Инфицированный недавно вернулся из Ирана, где стремительно растет число заражений новым видом вирусом.

По состоянию на 3 марта в мире выявлено более 92,3 тыс. случаев заражения, смертельный исход зафиксирован в более 3,1 тыс. случаях.