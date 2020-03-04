Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, произведение поступило в императорское собрание в составе знаменитой английской коллекции сэра Роберта Уолпола в конце XVIII века, во время приобретений значительных собраний предметов искусства императрицей Екатериной II.

Отмечается, что при поступлении в Эрмитаж картина считалась произведением Квентина Массейса, затем его мастерской, в XX веке ее автором стали считать Маринуса Ван Роймерсвале — голландского художника, творившего в XVI веке.

В Эрмитаже обращают внимание, что в живописи существует большое количество повторений сюжета со сборщиками податей, которые хранятся в музеях по всему миру. И сам художник, и его ученики в мастерской неоднократно повторяли эту картину. При этом новая инфракрасная съемка показала, что эрмитажное произведение имеет предварительный рисунок, характер которого не обычный для копийных картин, а скорее указывает на свободное исполнение композиции.

За долгую жизнь в музее картина перенесла различные реставрационные вмешательства — это и перевод с деревянной основы на, и несколько реставраций. Одна из них проводилась сразу после возвращения из Свердловска, где в годы Великой Отечественной войны находились эвакуированные из Эрмитажа шедевры.

"Судя по всему, пока картина находилась в ящике, на него протекла вода, и протечку заметили уже только после возвращения в Ленинград. Длительное пребывание в непросушенном состоянии плохо сказалось на состоянии красочного слоя и лака. Произошло разложение в лаковом слое и связующего в красочном слое. Полностью восстановить разложение не удалось, несмотря на реставрацию 1940-х годов. До последнего времени оставались видны следы протечки", — рассказывают в музее.

В ходе современной реставрации были удалены темный пожелтевший лак, поздние записи авторского слоя живописи, удалось регенерировать связующее и восстановить цвет на участках, пострадавших от протечки. Благодаря проведенным научным исследованиям и усилиям эрмитажных реставраторов произведение, освобожденное от поздних наслоений, грязи, записей, желтого лака, предстает перед зрителем в том виде, в котором была задумана Роймерсвале, подчеркивают в Эрмитаже.

"Мы привыкли к темным цветам, к совсем другому колориту, к тому, что старая картина не может быть такой яркой, к впечатлению, что она закончена художником только вчера. Но настоящий цвет картины, созданный автором, сохраняется под поздними наслоениями записей и лака", — говорится в сообщении.

Первая после реставрации выставка картины состоялась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. До 17 мая картина выставлена во Дворце Меншикова.