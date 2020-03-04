Среди условий — полеты из аэропорта Домодедово, базового для Red Wings.

Сейчас парк компании состоит из 14 среднемагистральных самолетов Airbus А320/321, говорится на сайте компании. По данным Росавиации, в сертификат эксплуатанта Red Wings также внесены три самолета Ту-204-100В и один Ту-204-100. На среднемагистральных Ту-204 компания выполняла пассажирские рейсы до осени прошлого года, но отказалась от них из-за слишком дорогой эксплуатации, говорил гендиректор перевозчика Евгений Ключарев.

В феврале этого года представитель Red Wings сообщала "Интерфаксу" о планах получить в этом году еще шесть А321, а также начать развивать VIP-перевозки из "Внуково" на базе самолетов российского производства, в том числе Ту-204-100В. Планы осваивать дальнемагистральный флот компания не анонсировала.

Red Wings принадлежит лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха"). На конец прошлого года перевозчик замыкал десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ — 3,07 млн человек (рост на 17% год к году).