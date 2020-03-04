Как напомнил "Интерфаксу" информированный источник, аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории. Однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

По его словам, аэропорты работают в штатном режиме. Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях. Видимость на аэродромах достаточная, отметил собеседник агентства.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержаны 40 рейсов, еще семь отменены.

Больше всего рейсов — 16 — задержано во Внуково, еще 14 рейсов задержано и 7 отменено в Домодедово, 10 рейсов задержано в Шереметьево.

Утром в среду на Москву опустился туман.